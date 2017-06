Fatální problém MacOS:Finder:jak označit(a víc než 2 šipkou vlevo)položky

Zdravím, mám fatální problém v Mac OS X vysoká Sierra označit položky ve Finderu v zobrazení (Čtvercové )mřížky (jelikož potřebuji vidět náhledy, tak proto potřebuji zobrazení ikona a nikoli seznamu nebo kartotéky) POMOCÍ ŠIPEK.





Problém 2: Dokonce ani není možné Označit VÍCE NEŽ 2 POLOŽKY směrem doleva (! ! ! ) Shift a šipky VLEVO.! FATAL ERRORFAIL ! (s šipkami jiných směrů není problém)



Problém 3: Pokud se pohybuji pomocí šipek, pak pokud dorazím na ikonu na kraji okna, tak NENÍ MOŽNÉ DÁL měnit aktuální ikonu (natož označovat!) STEJNOU ŠIPKOU (seznam jako se nezalamuje) ! FaTAL Error 2 . Jednoduchý příklad: mám mřížku 4x4 (1 až 16) a chci se označit (NEBO ASPOň proboha posunovat aktivní kurzor) od ikony 3 až 5. TO nejde, protože na 4 se to zastaví nejde do dál, protože 5 leží na jiné řádku. Musel bych



Sice mohu využít klávesu (Shift+)Tab pro pohyb , který KONEČNĚ podporuje zalamování ,ale nelze pomocí Tabu označovat ---> není možné použít Commad (+Shift) + Tab, jelikož to je klávesová zkratka pro přepínání aplikací.





Co tedy chci: chci naprosto trivální věc:možnost označit v zobrazení ikon libovolnou podmnožinu množinu ikon z dané složky. Pomocí klávesnice (a jmenovitě na windows k tomu stačít ctrl,shift,tab a 4 šipky) Pokud by tato triviální věc nebyla možná, tak chci ještě triviálnější věc, označit souvislou podmnožinu ikon , která má tu drzost, že ve čtvercové mřížce ikon se rozléhá 2 řádcích, tedy že počátek výběru je na jiném řádku než konec.



Tedy schematicky vyjádřeno chci ve Finderu pomocí klávesnice označit soubory jejichž počáteční písmena jsou například z znaků 0123456789ABCDEF (16 souborů) a chci označit 0,3,4,6,7,8,9,A,C,E Problém je že v té obdélníkové mřížce(na začátku jsem psal, že zobrazit potřebuji soubory jako ikony, abych viděl náhled, tudíž takhle například vyšlo rozložení ikon) podle tvaru okna má

0__3

4_67

89A_

C_E_

(na windows)Normálne bych označil 0 (space), přesunul se na 3(ctrl šipky), označil spolu s 4(shift šipka), přejel dál, (ctrl, šipky) atd....