ASUS router - otevření portu pro kamery

Ahoj,situace je velice jednoducha.. mam router s ASUSWRT a na nejakem portu XY mi bezi v lokalni siti kamery... Mam verejnou IP adresu, tudiz si muzu forwardnout ten port i venma to jeden hacek... Kamery uz jsou XX roku stare, firmware novy to nema a ja mam takove silne tuseni, ze v nich bude nekolik zranitelnosti. Potreboval bych to tedy udelat nejak tak, aby byli kamery dostupne z internetu ale aby je zaroven nejak jednoduse neodhalil scanner otevrenych portu a nezneuzil...Napadlo me preroutovat je na jiny port nez jejich default, coz by mohlo odfiltrovat prvni vlnu ale to neni dostatecne. Mate nejake napady? Nemusite mit asus router ani, staci nejaky napad, ktery by sel realizovat a jak to zkusim nastavit na tom ASUSu.Diky moc !PS: Troll odpovedi a blbosti vynechte, dikyprece uz nejsme na zakladce