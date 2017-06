Zdravim, ukoncil som Bc studium v obore IT, a hladam si pracu na pozicii .NET vyvojara. Skusenosti s ASP.NET, WCF, EF, SQL Server, jQuery - cca rok a pol praca popri skole, Java, Android, PostgreSQL, .NET Core, React - vlastne projekty, popripade projekty do skoly. Uprednostnil by som pracu na zaujimavych projektoch pre zahranicnych klientov, s moznostou ziskat kvalitny know-how.V pripade zaujmu poprosim co najpresnejsie informacie o ponuke na email: schwantner.peter@gmail.com Dakujem.