KVM přes IP

Ahojte,

shanim vhodne reseni pro snadnou spravu pocitacu na dalku po siti, ale nehledam VNC, SSH a podobne, viz dale.



Jde me o to, ze casto instaluji ruzne stroje (ruznorody HW) a jak vsichni vime, nektere kroky trvaji i desitky minut, a casto musim treba odejit z kancelare a stroj pak stoji na nejakem potvrzovacim kroku typu "Pro pokracovani instalace stisknete OK". Pritom by stacilo se odnekud jen vzdalene pripojit treba na notasu/mobilu a hlasku odkliknout.



Problem je, ze obcas pri tech instalacich clovek musi otevrit i BIOS/UEFI a to zrovna pres nejake VNC/SSH/RDP reseni nepujde. Proto shanim co nejoptimalnejsi reseni pro prenos klavesnice, mysi (oboji staci dnes jiz USB) a obrazu (staci VGA - vzdy mam po ruce nejakou redukci). Tato rozhrani zapojim do nejake "krabicky", ktera bude mit LAN rozhrani se svoji IP. Na firewallu na tuto IP pak vystavim ven nejaky TCP port/y a na notasu (pripadne mobilu - androidim) budu mit nejakou klientskou aplikaci, pres kterou se bude dat vzdalene vzdy mrknout treba z MHD ci cekanty u lekare :-), jak na tom instalace je a pripadne ji popostrcit...



Klidne to muze byt nejake zarizeni z druhe ruky ci repas. Rad bych se dostal na nejakou rozumnou castku, rekneme do 3 tisic v Kc, teda pokud to neni utopie, pokud je, nezlobte se... Zevrubne jsem totiz nasel jen nejaka profi KVM reseni obvykle v cenove relaci 10x vetsi, nez jakou jsem uvedl...