iTunes pokaždé hlásí, že se nemohl připojit k netu

Zdar, mám problém na mac OS X Sierra,pokaždé když spustím iTunes, tak vyskočí hláška, že " iTunes could not connect to the iTunes Store. The network is down or unavailable. Make sure your network connection is active and try again)



Zaprvé jsem nikde nenastavoval, aby se iTunes mohlo připojovat někem a za druhé jsem prolez Command+, nastavení a zakázal snad všechny blbiny+šmíráky, co by mohly souviset s nesmyslným připojování iTunes na net. a stále se děje. Ale třeba se to nastavuje v nějaké "skryté Alt nabídce", jak je u Apple zvykem, ale bohužel nemám náladu, čas všude možně v iTunes klikat s Alt tlačítkem, jestli se tam náhodou nezjeví "něco, co se bez Altu nezjevilo".

Chtěl bych tedy poradit, jestli někdo ví, jak se téhle hlášky zbavit (prevencí, nikoli tím ,že ji odklepnu)



Zatřetí v tom otravném okně tam ani není nic jiného kromě tlačítka OK. Bývá zvykem třeba u otravných dialogů dát checkbox na příští výskyt nebo odkaz do nastavení....













(na té hlášce mě štve taky to, dokud je aktivní ta hláška, tak nejde do té doby ovládat Šipkou a klávesnicí a také, že ta hláška není zfocusované, takže musím nejdřív přepnout do iTunes a hlášku odstřelit entrem)