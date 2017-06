Proč jsou „boxy“ na eGPU tak drahé?

Zajímalo by mě, co je tak drahého na boxech na externí grafiky. Vypadá to jako NAS, ale místo disku se toho dává desktopová grafika. Externí propojení k notebooku je různé, (především Thunderbolt), USB-C, mini PCI-E, Expresscard....



Je to dané marketingem, že je "exkluzivní zboží" nebo tam fakt něco drahého je. Jen mě nenapadá co, vždyť je to jen držák na grafárnu s nějakým konvertorem PCI-E - thunderbolt a pár konektory + napájecí obvody.



Nebo znáte nějaký levnější box? Protože je nesmyslné utrácet za box 10 000 Kč, když si tam chci dát grafiku za 4000.