Jak bezztrátově otočit video? (podobně jako exif u fotek);prohodit kanály

Zdravím, chtěl bych poradit, jak provést rotaci videa o násobky 90°. Tedy analogie exif pro fotky v tom, že se neukládá znovu ztrátově jpg obrazová data=nebude probíhat enkódování.

-Je to možné na úrovni kontejneru "videostream #0 otočit o 90°" (potom u jakých ano)? Ideálně pro mkv,mp4 (a s menší naléhovstí na mts,flv,avi,ts) ale budu rád za radu i k jednomu z toho výčtu.

-Případně je to možné na úrovni video kodeku "tato video stopa je otočená o 90°" (avc,hevc, mpeg4,mpeg2)?

Jaká je kompatibilita v přehrávačích nebo browserech ? On taky legendární šmejd Windows Prohlížeč fotografií taky neuměl EXIF (nevím zda doteď umí).



Za druhé by mě zajímalo něco podobného pro zvuk , prohodit pravý a levý kanál (tedy LR->RL), případně LRB->RLB u 2.1 s Basákem. Opět, zda to jde zařídit v kontejneru, audio kodeku a jaká je kompatibilita.







* Obojí mám na mysli tím způsobem, že se vytvoří nový videosoubor (takže mi to nestačí pro aktuálně otevřený soubor v přehřávači, tam je to otázka klávesové zkratky).

* A bez ztrátově myslím, že nechci provádět zdlouhavé kódování videa , ale jen zapsání stejných dat streamů do výsledného kontejneru.