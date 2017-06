Zajímá mě, jak je možné, že když odpojím nebo připojím sluchátka do notebooku, tak se stane s youtube videem (na youtube.com nebo i jako iframe jinde),že začne hrát (pokud bylo pozastavené) a také, že se jako "reloadne" vizuálně (objeví se rotující bublinky). Jak je to možné? Mám IE 11, Windows 8. On Má IE nějak přístup k audio eventům sluchátek? Nebo event sluchátek spouští jiný event IE?