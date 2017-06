DDOS útok na síť providera - řešení?

Mám dotaz pro zkušenější síťaře.



Situace:

Mám připojení v od providera WiFi připojení s aktivní IP v místě, kde existuje již docela přetlak těchto providerů. Po nějaké změně v přepojení a směřování v síti providera se mi začaly objevovat v připojení v odezvě vysoké hodnoty latence, je to velmi nepravidelné, ale dá se říct, že během 7 vteřin se hodnota zvýší latence od 300ms až do 1300ms, jinak se hodnota drží velmi nízko - třeba 10ms na další hop. Osobně si to spojuji s oním přepojení, sám provider potvrdil, že mezi námi vznikl ještě jeden spoj.



Nicméně po výměně komunikace v rámci několika dní se maximálně zlepšila lehce rychlost a velmi vysoké hodnoty se v čase objevují méně. V poslední komunikaci jsem se dozvěděl, že by na síť providera měl probíhat DDOS útok, který má tento problém způsobovat.



Mě tedy zajímá:

1) Jak takový útok provider může potlačit, je to vůbec v silách menšího providera?

2) Je v rámci ČR nějak řešeno nějakou vyšší autoritou (cz.nic) povinnost takový útok hlásit?

3) Pokud tento útok probíhá, nepromítl by se spíše kontinuálním zvýšením latence, než víceméně pravidelným poskočím hodnot nahoru, přičemž rychlost internetu je sama o sobě celkově v pořádku?

4) Poslední, jak takový útok vlastně může probíhat? Útočí se na bránu, nebo na nějaký konkrétní IP adresu či rozsah.