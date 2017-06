Prace pro zahranicniho zamestnavatele - dane

Myslím že bude jednodušší pracovat na živnostňák a daně platit paušálem v ČR. I pro zaměstnavatele to bude jednodušší.

Jinak myslím že je to podobná situace jako s tím, když někdo dojíždí do práce do Rakouska přes kopeček každý den.

Tedy možnost bydlet a přebývat většinu času v ČR ale pracovat jinde nebude až tak výjimečná.

Daně se budou platit tam, je to i výhodnější.