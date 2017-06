schizma u nastavení apple touchpadu na OS X 10.12

Tak si chci nějak vyladit nastavení touchpadu na OS X na macbooku pro (bez force touch), ale když odhlednu od toho, že nastavení je na 2 místech v Předvolby systému (-1. Trackpad a 2. Zpřístupnení-Trackpad), tak mě trápí schizma vzájemné funkcionality Drag&Drop, scrollování a Zpět/Vpřed.

Poznámka, abych se vyhnul knížecím radám: chci to řešit pouze s tím touchpadem, bez žádné externího dalšího polohovacího zařízení (Protože apple lidi jsou schopní na dotaz jak na OS X na Macboocích nemajících číselný blok vpravo rozjet numpad pomocí fn+písmen) "pořiď si externí klávesnici")



Problém 1: chci aby fungovalo zpět vpřed gesto touchpadu A to nejen v Safari, ale i ve finderu a ostatních aplikacích.

Volby: (česky)

Posunout doleva nebo doprava dvěma prsty“,

„Posunout třemi prsty“

nebo „Posunout dvěma či třemi prsty“.

anglicky:

“Scroll left or right with two fingers,”

“Swipe with three fingers,”

“Swipe with two or three fingers”



V prvé řadě by mě zajímalo , jaký je rozdíl mezi scroll a swipe v tomto nastavení. Zkoušel jsem přejetí hrany touchpadu, ale to to není. Za druhé. první volba (která vyjmenovává světové strany vlevo a vpravo) funguje jen v safari, kdy magicky buď scrolluje horizontálně stránku a nebo funguje jako zpět / vpřed dle situace!. V finderu nebo Předvolby nejde. Druhá volba



Chtěl bych tedy poradit, zda schválně první volba (left right) nejde ve finderu apod, případně, které je to správné gesto, aby to šlo.



Problém 2: Když už tedy musím obětovat 3finger gesto drag&drop (které bylo skvělé v tom, že nemělo žádné timeouty), tak tedy nastavím v Drag &drop na volbu Bez zámku (resp. ono se to samo nastavilo). Potíž je v tom, že inženýři applu volbu Bez zámku chápu jinak než normální lidi. Udělám jeden dotek na touchpad a pak jedu po touchpadu. Jenže po skončení tažení začne běžet 1sec timeout, během kterého když dál jedu po touchpadu (v domnění, že je to bez zámku, tedy režim drag&drop skončil a nyní bude normální pohyb kurzoru), tak ale drag&drop pokračuje. Buď musím čekat onu sekundu aby se navzdory názvu "Bez zámku" ukončil režim Drag&drop (zní to vtipně 1sec, ale je to zdržující a otravné) a ukončit manuálně drag& drop dotykem touchpadu.



Cože pro změnu dělá volba se zámkem? Ta ve skutečnosti funguje tak, že timeout na skončení drag&drop tam není 1 sekunda, ale "nekonečno", tj., že se musí vždy dotknou pro skončení drag&drop.



Takže by to chtěl 3. volby "bez zámku a bez timeoutu" -- samozřejmě nějak nazvanou v souladu s apple newspeakem například bez prodlevy. A nebo nějak nastavit manuálně ten timeout. Existuje nějaký katalog/seznam/ gui browser předvoleb defaults (write)?