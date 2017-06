Nespouští se TTY na Ubuntu 16.04.2 LTS (systemd)

systemctl | grep tty

...

getty@tty1.service loaded inactive dead start Getty on tty1

getty@tty2.service loaded inactive dead start Getty on tty2

getty@tty3.service loaded inactive dead start Getty on tty3

getty@tty4.service loaded inactive dead start Getty on tty4

getty@tty5.service loaded inactive dead start Getty on tty5

getty@tty6.service loaded inactive dead start Getty on tty6

system-getty.slice loaded active active system-getty.slice

getty.target loaded inactive dead start Login Prompts



systemctl cat getty@tty1.service

sudo /sbin/agetty -8 38400 tty1

systemd-analyze

Bootup is not yet finished. Please try again later.

sudo journalctl -b | grep tty

čen 07 15:24:38 lory systemd-logind[995]: Failed to start autovt@tty2.service: Unit autovt@tty2.service not found.

čen 07 15:24:39 lory systemd-logind[995]: Failed to start autovt@tty3.service: Unit autovt@tty3.service not found.

čen 07 15:24:40 lory systemd-logind[995]: Failed to start autovt@tty4.service: Unit autovt@tty4.service not found.

čen 07 15:24:40 lory systemd-logind[995]: Failed to start autovt@tty5.service: Unit autovt@tty5.service not found.

čen 07 15:24:41 lory systemd-logind[995]: Failed to start autovt@tty6.service: Unit autovt@tty6.service not found.

sudo systemctl list-dependencies getty@tty1.service

systemctl | grep deactiv

rc-local.service loaded deactivating final-sigterm start /etc/rc.local Compatibility



Pánové, experti na systemd, mám na Xubuntu 16.04.2 LTS problém, že se mi nějakou na desktopu dobu nepouští TTY. Tedy grafické prostředí běží. Alt+ctrl+f1 přepne do textové konzole, ale tam je jen vypsaný log a není tam login. Stejně TTY2-6, tam je to prázdné.S tím systemd moc neumím. Koukám naa vidím (ignoruji ttys)vypadá normálně (stejně jako na jiném Ubuntu, kde to funguje) a ručně to funguje dobře:dál zkouším třebatakže je to někde zablokované, ale kde?neboto je asi kvůli tomu, že jsem zkoušel NAutoVTs=6 v /etc/systemd/logind.conf , ale to taky nefungujepak ukazuje spoustu věcí, pár červeně, ostatní zeleně, podobně i na Ubuntu, kde to fungujejak se v tom systemd vyznat? co hledat? co to getty blokuje?ještě koukám, že mi tu nějak visí rc.local, ale nevím proč, normálně končí exit 0, že by to bylo tím?