Vážení kolegovai!



Pri práci s Kontactom mi začalo padať akonadi. Spočiatku pmohlo mysqlcheck -A -c --auto-repair resp. OPTIMIYE TABLE na pokazenú tabuľku, potom už začalo padať, a to tak, že maraiddb segfaultla.



padá to len pri práci s tabuľkou.

akonadi.parttable



Všetky ostatné tabuľky sú OK a nepadá pri práci s nimi mariadb





Keďže neviem, čo obsahuje táto tabuľka, nechcem s ňou manipulovať bez rady a chcem sa opýtať



Stačí zmazať tabuľku a bude po probléme? ono to vyzerá, že dáata sú v akonadi. pimitemtable, aspoň podľa času OPTIMIZE TABLE

Dá sa nejak opraviť?



Ďakujem za každú radu