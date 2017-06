Zapojení serverovny/racku

Dobrý den, pár měsícu nazpátek jsem začal mít problémy s internetem, prostě lagy v úplně všech hrách, ale s nízkým, normálním pingem, do 30 max.ISP samozřejmě popírá atd. A chtěl jsem se poradit, jestli nemáme něco třeba špatně zapojenýho nebo tak. Máme totiž na střeše APčko a rozvádíme signál dál po vesnici. Nejdřív jsem myslel, že to je routerem, protože to vypadá tak, že to máme zapojený takhle: Jde jakoby hlavní signál do zásuvky u mně v pokoji (červený kabel) z týhle závuvky jde kabel do router WANu, pak z LANu jde další kabel do zásuvky a to jsem myslel, že tenhle kabel z LANu pak rozvádí signál po našim domě, protože jsem zkusil napojit PC do tý hlavní zásuvky z který to jde do routeru a lagy přestaly, jenže další den zase začali i přes tohle řešení..Nevíte někdo prosím co s tím? https://ctrlv.cz/CSBH