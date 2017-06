Spravim chybu s Mgr. na FI MUNI?

Ahojte, mam moznost pokracovat v magisterskom studiu na FI MUNI (aplik. i.) a MFF CUNI (soft. a dat. ing.), no viac sa priklanam k masarycke. Je to blizsie, mam tam znamych, odradza ma take velke mesto ako Praha, atd... su to banalne dovody ktore by sa dali v podstate aj ignorovat. Povedal by som, ze Karlovka ma vo vseobecnosti znamejsie meno ako Masarykova, preto by som sa chcel spytat, ci to nebude chyba, ktoru by som v buducnosti mohol lutovat (napr. z pohladu uplatnenia a podobne). Dalsia vec je, ze studujem informatiku v KE, co podla informacii ktore som nasiel na nete, kde sa porovnavali rozne skoly, je nizsi level, takze bojim sa, ci by som tu karlovku zvladal. Poprosim nejake rady, tipy, podla ktorych by som sa mohol lepsie rozhodnut. Dakujem.