Zdravím, zajímalo by mě, co u wifi sítí je mixed mode, kde o tom najít vyčrerpávající a souhrnné informace, jakých sítí (typů,pásem, standardů, počtu) se to stává. Mám jakousi představu, že jde o nějakou koexistenci více sítí zároveň, z nichž některá buď je pomalá/zastaralá nebo "není kompatibilní",což zamezí efektivnímu přenosu v dané oblasti a pak jsou sítě pomalejší.