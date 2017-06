lidsky řečeno, ve swapu skončí paměť neaktivních procesů. Pokud by se začalo swapovat až v momentě, kdy nějaký proces tu paměť potřebuje, muselo by se čekat na zapsání paměti na disku, což nechceš. Linux se stará na pozadí o to, že procesy, které se moc nepoužívají, odlévá do swapu.



Regulovat tohle chování lze přes nastavení swappiness, které určuje poměr stránek (page), které půjdou do swapu.



File cache je důležitá pro performance a není dobré jí agresivně čistit.