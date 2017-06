Snížení rychlosti zápis flash po zaplnění 120/122GB

Jaktože došlo k takovému megazpomalení, když jde o NAND flash ?

Protoze je to jejich vlastnost, resp. vlastnost flashky jako celku: radic, ram cache (patrne zde ani nebude) a tlc nand pochybneho puvodu.Jestli chces vyssi rychlost pro zapis, smaz data at je tam volny prostor, nebo muzes zjistit kde je ta hranice zaplneni pri ktere dojde ke zpomaleni zapisu a vytvorit souborovy system o neco mensi nez je tato hranica.Totez plati pro SSD disky, protoze princip je stejny.Ze se to nedeje pri cteni je jasny, pri cteni jen cte obsah, pri zapisu - pokud to neni SLC NAND (coz samozrejme nebude) - musi nacist vsechny bity bunky (TLC ma 3, MLC 2), upravit o novy bit a zase je zapsat. Pak jeste do toho vstupuji dalsi veci jako velikost bloku (neprepisuje ony bunky po jedne ale po paklu klidne i stovek kB), zarovnani oddilu, wear-leveling (ktery radic na flashce asi umet nebude)...Zkratka doslo volne misto, nebyla dostatecna rezerva, pápá vykon.