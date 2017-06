Ptákoviny na OSX při "Otevřít v aplikaci" + konkrétní soubor na flashce

Citace

"Aplikace názevvidea.mkv" pochází od neidentifikovaného vývojáře. Určitě ji chcete otevřít? Otevřením aplikace nnnnnáv.mkv trvalu umožníte její spuštění na tomto Macu. Tento soubor vyb vytvořen v 10:33 (což je zhruba teď, když jsem flashku vložil do Macu a chtěl otevřít) v Aplikaci QuickTime Player. Volby: Otevřít, Zrušit

Zdravím, nainstaloval jsem si na 'OS X Sierra' VLC oproti neschopnému QuickTime (analogie Windows media player co se týče funkčnosti). Normálně když otevřu VLC a otevřu v něm daný mkv soubor (nebo přetáhnu ikonku....), tak se normálně otevře.Ale pokud otevřu tento soubor tímto způsobem: Kontextové menu na ikonu souboru (nebo Alt + Vždy otevřít v aplikaci) a z nabídky vyberu VLC.app, stane se něco nevídaného:"Asi" 15 sekund je otevřené miniokénko Ověřování (soubor má 1.5GB, karta asi 80 MB/s). Proč? a v docku ikonka VLC sebou hází nalevo napravo. Potom se ukáže hláškaTo jsou teda haluze, jak se říká v rádiu jerevan, všechno sedí, jen ten soubor jsem vytvořil já osobně a na jiném PC dokonce a už vůbec ne v té zoufalosti quicktimeplayer.Co to sakra je? To se OS X zbláznil? Nebo má nějakou chybu v asociacích souboru, že místo aplikace chce spouštět datový soubor?Pro upřesnění: Jiné soubory včetně mkv také (na jiné flashce nebo na SSD) se tímto způsobem (ve finderu kontextov nabídka a -> otevřít v aplikaci->) otevírají v pořádku. Filesystém té flashky je FAT32.