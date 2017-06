LDAP na CentOS 7 - chybně založený hlavní účet?

Dívám se a v olcDatabase={0}config.ldif žádný olcRootDN není, je jen v olcDatabase={2}hdb, kde je výše zmíněný cn=Manager,dc=neco,dc=neco2 . Jestli to chápu správně, znamená to, že konfigurační databáze žádného superusera nemá a existuje jen správce databáze uživatelů?



slappaswd

olcAccess

Netusim, jak a co je v sedmicce, mi tu bezi openldap 2.4.40 na centos 6... tak to tam zkus pridat, heslo si bud zkopiruj to stejny z {2}bdb, nebo pouzij... samo by to melo jit i presjak psal kimec, ale do toho bych se poustel asi az by fungovalo tohle...