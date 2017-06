Tak co rikate na oznamene novinky. Mne osobne zaujal Metal 2, je to fakt mozny aby byl 100x vykonnejsi nez OpenGL (zrejme ne ve vsem, jen vypichli nejakou feature, ale i tak) ?Dale v macOS oficialni podpora eGPU, novy filesystem APFS default, nativni podpora H265 taky neni k zahozeni a VR podpora.No a samozrejme iMac Pro 18-jadrovy Xeon, Radeon Vega 16GB a nebude to moc hucet, no ja uz setrim