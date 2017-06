Význam projektových manažerů

Proč jsou vlastně v IT tolik populární projektoví manažeři? Podle definice má projekt definovaný začátek a konec, jenže IT "projekty" jsou tak trochu bez konce.



Pokud se IT vývoj bere skutečně jako projekt, najmou se lidi, něco se vytvoří a pak se to jen tak předá jako houska v pekárně, tak to dopadá špatně.

Pokud se vytvoří dva "projekty" - jeden na vývoj a jeden na údržbu, lze to rozdělit podle toho, kdo bude vykonávat údržbu



1. Ti samí, co prováděli vývoj, protože o tom ví nejvíc - Pak se nejedná o projekt, protože práce pokračuje formou údržby donekonečna (nesplňuje podmínku definovaného konce)

2. Jiný tým - dopadá špatně, proto se stejně udržuje kontakt s původním týmem



V outsourcingu, kde je to všem jedno, protože se musí jenom osekat náklady, bývá projekťák opice v kravatě, přes kterou se protlačí požadavky na programátory, protože přes technickou neznalost nedokáže nesmyslné/nesplnitelné požadavky odmítnout. Programátor už pak takový požadavek neodmítne, protože ten už je svatě v bugtrackeru a navíc je programátor obecně nekonfliktní typ. V takovém případě "projekt" také nesplňuje podmínku konce. Jen se pro kontrolu nad vývojem musí najmout projekťák s co nejvíce certifikacemi, aby to všechno dobře vypadalo.



K čemu ale prosperující firma nebo nadějný mladý startup potřebují projektové manažery? Pokud je jejich "projektem" vytvoření nejlepšího produktu na trhu, nepotřebují spíš někoho, kdo se bude starat o to, aby byl jejich produkt nejlepší na trhu? Nebo aby se zkoordinovaly jednotlivé týmy, co produkt vytvářejí?



Pak by se měli místo projektových manažerů najímat spíš produktoví manažeři, koordinátoři nebo sekretářky a měli by úplně jiné povinnosti (např. market fit, zajištění kvality produktu, komunikace mezi týmy, zapisování progresu a splněných tasků, ...). Už jen tím, že se najme projekťákt, který je trénovaný na trackování budgetu, deadlinů, odhadování času/rozpočtu na task a buzerování ve stylu scrum, se začne vývoj soustředit na neproduktivní a perverzní incentivy (počet řádků kódu, splňených ticketů, vyřešených bugů, odsezených hodin v kanclu, ušetřených dolarů za vývoj, ...). Když se takovým lidem říká projektový manažer, nedostane tím tak náhodou pozici nadřazenosti ve firemní hierarchii, když je vlastně manažer nebo scrum MÁSTR, přestože dělá ve většině případů jen sekretářskou (zapisovací) práci?



Jaké jsou vaše zkušenosti s projekťáky? Taky se vám na způsobu řízení IT něco nezdá? Mám jen špatné zkušenosti, nebo jsme země, v IT plná pouze outsourcingových příležitostí, co si nechá skrz projekťáky kadit na hlavu?