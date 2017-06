Proč po mě diktátorská google capchta chce "Multiple correct solutions require"d

Proč je google captcha na některých stránkách (když pominu že je to iframe) tak příšná jak hitlor Hnízdo?

1. Už mě nebavilo vybírat několik sérií obázku v puzzle co je dopravní značka atd....

2. Tak jsem dal ikonku sluchátek, a doufal že po přehrátí bude stačit napsat pár čísel.



Jenže to četlo asi 8 čísel s různými pauzami a různými hlasy. Pak se mi odklepnutí ukázalo :"Multiple correct solutions required - please solve more."

Jde to nějak udělat, aby "se spokojili" s jednou dávkou? Nechci luštit captcha do půlnoci.



Případně proč někdy stačí jen jedna sada čísel (nebo jedno puzzle) a někdy to nepustí ani po třech?



Mohou si hostující stránky samy určit, jak moc chtějí sířit (kolik iterací luštění nebo přepisování) uživatele?