Aktuální nonPAE distro na 2GB USB pro web browse

Sháním nějakou aktuální distribuci pro nonPAE CPU (Pentium M) co by se vešla na 2GB flešku a šla instalovat pomocí Universal USB installer. Chci to víceméně jen na plnohodnotné procházení webu. Zkoušel jsem už mnoho distribucí včetně Puppy Linux, ale buď najdu distro, co funguje, ale je tam zastaralý browser a nenašel jsem jednoduchý (Windows-User-Friendly) způsob jak ho aktualizovat, nebo najdu zase něco čerstvějšího, co ale nejde spustit kvůli nepodpoře PAE.

Takže ve zkratce: Sháním distro a aktuálním browserem a flashem, co půjde provozovat na Pentiu M a vejde se na 2GB flešku.

tisíceré díky