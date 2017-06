V logice jsme dostali za úkol přečíst si "Machine Oriented Logic Based on the Resolution Principle", což jsem udělal a teď si říkám - proč se používá zrovna FOL? V jiných kontextech (třeba reprezentace jazyků jako angličtina nebo čeština) se používají často predikáty vyšších řádů, kde už rezoluce neplatí. Znamená to, že s FOL lze sice formálně dobře pracovat, ale nestačí k popisu výroků v běžných jazycích?