Migrace z Windows 7 na GNU/Linux

Zdravím, na svém PC (sestavy v podpisu) s CPU AMD plánuji migrovat na Linux a chtěl bych se zeptat na pár informací před tím než to udělám.



Používám následující software:

DaVinci Resolve (free verze)

GIMP, Inkscape, Photoshop

Office programy

Steam a steam hry

Občas SolidWorks



Našly by se nějaké dobré alternativy k těmto programům? Vyjma steamu.

Počítač používám ke hraní her, občasnému vytváření výkresů v SolidWorks, editování videa v Resolve a grafice v Inkscapu, GIMPu a občas Photoshopu.



Vybral jsem si následující distra a ještě se mezi nimi rozhodnu: Linux Mint, Ubuntu 17.04, Elementary OS, Debian, CentOS, Parrot Security, Manjaro



S Linuxem už nějaké zkušenosti mám, takže by nebyl problém si zvyknout, ale ještě nejsem úplně rozhodnut..



OS ze kterého migruji je Windows 7 Ultimate.



Děkuji za rady.