Zdravím.Muže mí někdo objasnít toto.Po posledním update to začalo blbnout.V knihovnach se mu nelibi nazvy s čarkama a musel jsem je odstranít.dallas-temperature-controlOneWire-masterMam na ploše ikonu ktera fungovala.Exec=/home/pi/Programy/arduino-1.6.5/arduinoKdyž to dam do terminalu.cd /home/pi/Programy/arduino-1.6.5a pak zadam arduino, tak to funguje