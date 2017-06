$kod="DHJ4S1S"

Dobrý deň,chcel by som požiadať o kód v PHP skripte, ktorý vyhľadá hodnotu v premennej či sa nachádza v tabulke databázy.Napríklad:PremennáChcem ju vyhľadať v databáze napr. 458d4_ a v tabulke kody a ak áno, urobiť z toho if else a údaj po potvrdení formulára vymazať z tabulky. Dúfam, že chápeteĎakujem za pomoc.