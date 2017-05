$ cat in.html

<div class="xxx">yyy</div>

before

<div class="errorMessageBox">Zde je nějaká odpověd

serveru na více řádcích, class má vždy Message, ale může se lišit co je před ním a za ním.

<p>Někdy je odpověď strukturovaná i do několika odstavců, rád bych, aby to vypsalo celý obsah toho tagu, včetně začátečního Xdiv class="*Message*"X i koncového X/divX

</p>

</div>

after



$ cat in.html | tr '

' ' ' | sed -r 's/^.*(<div class="\w+Message\w+">.*<\/div>).*$/\1/'

<div class="errorMessageBox">Zde je nějaká odpověd serveru na více řádcích, class má vždy Message, ale může se lišit co je před ním a za ním. <p>Někdy je odpověď strukturovaná i do několika odstavců, rád bych, aby to vypsalo celý obsah toho tagu, včetně začátečního Xdiv class="*Message*"X i koncového X/divX </p> </div>%

Neco jsem splacal:Neni to ciste (nahrazuju novy radek mezerou) a samozrejmne se to rozbije, pokud budes mit divy v divu s message (regulary na to proste nestaci), ale mozna ti to pomuze