Našel jsem zprávičku půl roku starou, že nějaké mp4 video sdílené někdo na sítích při přehrání na iphonu způsobí jeho zaseknutí nebo snad memory leak a pomůže jen hard reset kombinací tlačítek (třeba ty blbce, co dávaj napevno baterky do mobilů trkne). Údajně se má video začít přehrávat ve smyčce, což zatíží procesor a způsobí throtling. druhé alternate fact vysvětlení je, že způsobjí memory leaky. Tolik ke oficiální zprávě.Mě by zajímaly detaily:1. v jiném přehrávači (pokud to vůbec systém na ifonech umožňuje), se video nesekne?2. je mp4 video validní nebo je má nějak "porušenou" strukturu?3. Je na to potřeba speciální video/audio formát?4. Co přesně se s iphone stane? Zaplní se paměť? dojde k vytížení CPU/GPU a throttlingu?5. Co v tom mp4 souboru to způsobí? něco na úrovni kontejneru (prokládání apod, časové značky?) nebo videoformátu(b-snímky,reference) nebo overflow?Odkazy