Zdravim



chtel bych dostat alert v pripade ze se uzivatel pokusi ze SAMBA serveru stahnout vetsi mnozstvi dat... rekneme vic nez x GB za nejaky cas... resite to pres audit operaci v sambe a nebo pres firewall? Zajima me jen smer ven.



diky za napady resp pokud neco uz existuje tak jak se to jmenuje ;-)



ps: nastroj na vyhazovani hliny = javaman to nebere