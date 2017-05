Chtěl bych si napsat vlastní PID regulátor, osahat si nějaké PID knihovny (případně si hrát s jinými typy regulace). Existuje nějaký jednoduchý fyzický model, který by se dal regulovat? Ideálně něco, co by se umělo chovat někdy jako statický a někdy jako astatický systém. Něco, co by mělo někdy krátkou a někdy zase dlouhou časovou konstantu?



Chápu, že nejjednodušší by asi bylo použít nějaký SW simulátor (Matlab Simulink?), ale ten nevím, jak bych propojoval s nožičkama různých regulátorů, které bych chtěl v budoucnu používat (raspberry pi, plc z aukra a tak).