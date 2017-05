Artefakty videa z GopPo přes Wi-Fi

Mám problém ze streamování videa z gopro přes wifi (po té co se k němu notebook připojí přes wifi a zadám příkaz na začátek streamování), problém je, že ffplay, hlásí (testováno na 2 windows noteboocích s ffmpeg a ffplay )vždycky nějaké chyby průběžně 'třeba něco jako MV errors,) a skutečně na obrazu se místy ukazují artefakty, něco jako "u poškrábaného DVD". Na macbooku s OS X a VLC přehrávačem je problém takový, že už je vůbec úspěch , aby se zobrazilo video po odklepnutí Soubor-Otevřít URL udp://10.5.5.9:8554. Pokud se tak zrovna stane, pak se zobrazí pouze jeden snímek z videa a ten aní není kompletní, je ho vidět zhruba horní třetina,.

Na OS X se VLC při 2Mbps nikdy video neotevře., při 500kbps ano občas.







Vždy je wifispojení (accesspoint je gopro hero 5 black) naladěné na rychlost okolo 65-72 Mb/s.

Bitrate videa mohu měnit libovolně, při 500 kbps je bez výpadků/artefaktů, ale kvalita je hrozná, při 2Mbps je kvalita OK, semtam výpadky, a to v ideálních podmínkách, kdy je gopro metr od notebooku (nezpůsobuje to naopak zhoršení signálu, pokud je tak blízko něco jako generace vyšších harmonických a přeslechy a přesycení, signál je -33 - -45 db?). Při 3-8 Mbps je kvalita snímků vynikající, ale překrytá ,mnoha artefakty.



Zajímá mě kde je problém s přenosem, případně s přijímací aplikací, když to vysílá přes UDP a na windows přehrávám příkazem ffplay 10.5.5.9:8554. Je možné nějak ladit parametry příjmu (něco jako buffer nebo latence), aby byl přenos bez chyb.

Jak zjistit kde je vůbec problém? Jestli gopro vysílá blbé pakety, nebo nějak náhodou všechny notebooky přijmou blbé pakety nebo je network driver nějak zprzní nebo ffmpeg to neumí poskládát.



Další problém u ffplay je , když chci pustit to video, tak se nezačne přehrávat hned, ale až po nějaké době, do té doby to vypisuje různé hlášky jako undetected stream, low score nebo nonmonotonical PTS; increaase probesize nebo analyzeduration. To mi opět napovídá, že je tam nějaké problém se detekcí dat/streamu.



Další věc je, že podle mě přesně tenhle způsob používá mobilní aplikace gopro capture při propojení gopro ke smartphonu pro dálkové ovládání a samozřejmě přenos obrazu na smartphone. Bohužel to nemohu ozkoušet, protože výrobce se ráčil to vyrobit pouze na android a ajfon. Co jsem četl gopro fóra (protože ty kamery jsou strašně zabugované a taky tam lidi furt píšou, že se do nich dostala voda, ačkoli "jsou" vodotěsné),tak jsem nikde nezanamenal rant na kostičkovaný přenos videa.



PS: video má 1280x720@29,97 . A VLC ve windows jsem nezkoušel.