jinak reagoval sem na "jak zkopirovat system z jednoho pc do druheho" na na pedmetnou otazku "Linux z HDD na USB kluč?"to by v podstate take slo a z toho USB klice by se i dalo normalne totozny system startovat, pokud to by byl ucel, tak clonezilla image je samozrejme nestartovatelny@gfhj problemy s presunem nainstalovaneho systemu mezi ruznym HW v 99.9% s GNU/Linux neexistujou, leda by v jednom byla nova Nvidia a novej ovladac co ma bug ze na stare Nvidii rve do logu "vidim starou kartu, ale sem novej ovladace, zkousim znovu" co za par dni zaplni diskto ze by se 64bit system pretahnul na HW co je jen 32bit take moc nehrozi...proste to nejsou Widle ktere se z toho poserou, tohle je GNU/Linux ktere pri KAZDEM startu provadi stejnou inicializaci a ocuchani HW s prirazenim ovladacu, takze mu je ukradene jestli bezi po tisice na stejnem HW, nebo vzdy 1x na tisici ruznem HW