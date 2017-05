Podvod na linuxeshop.eu?

Ahojte,

27.04,2017 som si na stránke linuxeshop.eu objednal tričko, hrnček a nejaké nálepky. Pri objednanávaní boli nejaké menšie problémy pretože som čakal na fakturačné údaje ktoré som v e-mailovej schránke nanašiel. Nakoniec mi zavolal nejaký ich zamestnanec alebo majiteľ ( neviem ako veľká je tá firma ) s tým, že mám tovar objednaný ale nebola uskutočnená platba. Fakturačné údaje boli spame a tak som tovar riadne zaplatil. 10.05. (streda) som zavolal do spoločnosti s tým, či boli peniaze doručené ,pričom som nimi uistený, že boli ale stále čakajú na tričko, ktoré by malo byť vytlačené v piatok (t.j. 12.05.). Od telefonátu ubehli 2 týždne a správa o odoslaní tovaru mi doručená nebola ( spam checked ).

Už niekoľko dní je ich stránka nefunkčná. To čo ma vedie k záveru, že tovar zrejme neuvidím je to, že firmu nemožno nájsť v obchodnom registry pod jej IČOm (41 120 787). Prevádzkovateľom je údajne Milan Dvorský - Madcoders Group.

Máte nejaké skúsenosti s touto firmou a ak áno tak aké?