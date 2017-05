Ahoj,chci si vybudovat domácí audio systém pro 8 pokojů 5 lidských bytostí. Nevím jako cestou se vydat, ale základní pravidla mám následující.Zdroj hudby:+ Youtube+ Spotify+ Nas (Flac,MP3, AVI,MKV...)+ Play.czV každé místnosti bude malej počítač s linuxem nejspíše RPI(pokud víte o něčem vhodnějším, sem s tim)Požadavky na přehrávač:+ Schopnost přehrát alepsoň streamovaný hudební obsah+ GPIO+ Audio OUT+ Ethernet nebo WiFiOvládání audio sítě co kdy kde bude hrát.+ Tlačítka u některých krabiček+ Wifi ESP8266+ Webová aplikace+ Android aplikace (možná v budoucnu)V reálném čase může 1 osoba přehrávat ve více pokojích, ale více osob nemůže přehrávat v 1 pokoji.Rád bych využil hotové Open Source věci a rád a klidně je upravil.Věci co mohu využít:+MQTT server+433MHZ například pro dalkový ovladač+mysql a jiné DB+ESP8233Cíle:+něco se naučit+audio systém v rodiném domě, kde je různorodost operačních systémů zařízení(Linux/Windows/Android)+Pokud je jeden uživatel může hrát stejdnou hudbu v celém domě ve stejnou chvíli. S různýmimožnosti ovládání.Můj návrh: streamovací aplikace, která umí pracovat s různými zdroji hudby s bohatým API, na 5 z 8 krabičkách poběží i streamovací server pro obyvatele.Každá streamovací krabička bude mít nezávyslého klienta a ten se přes síť bude připojovat k streamovacím serverům (Krabička A bude moct vysílat do Krab B a přitom přehrávat stream z Krabičky C)V síti by mohl být i jeden streamovací server kde by mohl každej obyvatel zapnout svůj stream a ostatní krabičky by jej pouze přehrávali. a na krabičkách by se volilo pouze k jakému streamu se mají připojit.Díky všem