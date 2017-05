Někdy během několika posledních dnů google zase "imprůvoval":"New look, same secure sign-inWe've made it faster & easier to securely sign in to your Google Account. ..."Teď se všechny moje účty (jakmile jsem se alespoň jednou přihlásil/odhlásil) naplno objevují na té "vylepšené" přihlašovací stránce hned po otevření gmail.com .je toto bezpečnější?(ten odporný plochý, nudný vzhled teď ani nehodnotím)