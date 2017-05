Učím se v Javě, nemáte nějaký tip na to, co bych mohl napsat?

Jen tak od boku, co třeba server využívající NIO a snažící se minimalizovat zatížení GC? Java totiž neumí alokovat efektivně a deterministicky na zásobníku, takže se musí šaškovat s pooly apod. Jako cvičení asi dobré a užitečné.



(Aneb „napište znovu a lépe Netty nebo Apache MINA.“)To je asi ten nejhorší možný nápad (i kdyby to bylo k něčemu dobré). Za prvé, aby mohl optimalizovat něco, co jde proti přirozenému způsobu používání Javy, musel by Javu velmi dobře znát – aby věděl, čemu přesně se chce vyhnout, a jaké jsou naopak silné stránky, které může využít. A za druhé by se tím Javu moc nenaučil, protože by se nedozvěděl, jak se Java běžně používá.