Nepresnost akcelerometru MMA7760

Hrali jste si nekdy nekdo s 3-axis MEMS akcelerometrem Freescale/NXP MMA7760? http://www.freescale.com.cn/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7660FC.pdf?fpsp=1 Koupil jsem si male "Arduino" moduly z CN, pres metrove kabely pripojil k MCU, ten k USB, naprogramoval, pripojil k notebooku, spustil cat /dev/ttyACM0 | ts a dal pod prosteradlo. Smyslem bylo (je) sledovat pohyb spiciho cloveka. Jenze ... funguje to nejak divne.1) je tam pochybny zero offset, proste akcelerometr ma po celou dobu ruzne nenulove hodnoty zrychleni ve vsech osach (tak ruzne, nahodne, "nulove" hodnoty se v prubehu casu dost radikalne meni).2) pohyb spiciho cloveka (nebo i jen drobny pohyb akcelerometru v ruce) je realtivne obtizne detekovatelny od "sumu". Coz je ten hlavni problem pro moji aplikaci, zero offset bych si udelal vypoctem rozdilu mezi jednotlivymi merenimi.Inicializace je tak, ze zapnu mereni (registr 7 dostane hodnotu 01) a potom uz jen v cyklu ctu X/Y/Z/tilt registr.Mate s chovanim pod body 1) a 2) podobne zkusenosti? Nebo ty moje kusy jsou polofunkcni plagiat? Puvodne jsem ty akcelerometry koupil na mereni pohyboveho stavu motorky, ale jak vidim co to dela pri takto trivialni uloze ... nepocitam, ze bych z toho chtel spocitat nejake presnejsi udaje o rychlosti/zrychleni, to uz jen ten zero-g offset dela paseku. Ach jo. Vyzkousim to jeste vzit na motorku co to bude delat.Nejaka data (format je timestamp XXYYZZTT, kde hodnota XX je X-axis, (stejne Y,Z), jsou to signed 6 bit cisla, TT je tiltbyte, ten nejak nechodi dobre).Bez pohybu:00-48-41.708928 363F11FF00-48-41.849620 393F12FF00-48-41.990401 383E13FF00-48-42.131377 373F11FF00-48-42.272030 373E12FF00-48-42.413158 373E12FF(tay je videt, ze to skace relativne o malo, rekneme o 2 jednotky), ale podobne to skace i pri mirnem prevaleni v posteli :-((.Zvoneni budiku v 7:45 a prudsi pohyby:07-45-00.268036 3C3813FF07-45-00.464638 3C3712FF07-45-00.660855 3D3812FF07-45-00.857308 3C3713FF07-45-01.054048 3A3712FF07-45-01.250217 3B3714FF