program na mapování obličejů

dobrý den, četl jsem na internetu o zajímavých projektech:-mapování zdrojového obličeje, možná asi od Intelu, v reálném čase, Je potřeba k tomu (nevím jaký ) model cílového obličeje a zdrojové video. Existují na to samozřejmě i zahraniční diplomové práce, takže jsou asi 3 různé algoritmy-- mapování hlasu na jiný hlas (Lyrebird), stačí minuta nahrávky a pak se je to prý dostg věrohodné. Zajímalo by mě mimojiné, jak probíhá "výroba" cílového zvuku, jestli je vstupem textový soubor s textem (jak by pak ale zachytil intonaci, rychlost atd?) nebo stačí cílový text taky namluvit?-mapování kreslícího stylu Kde sehnat tyto programy co by uměly to popsané výše. Hlavně to video.