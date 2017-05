Přepsání serveru v Javě

Začněte tím, že zjistíte, co způsobuje ty problémy. A pak tu danou věc buď opravte (pokud je to chyba), nebo vymyslete jiný způsob řešení (pokud je to věc návrhu). Pokud jenom současnou aplikaci přepíšete do jiného jazyka, skončíte (v lepším případě) s aplikací, která bude mít úplně ten samý problém.Pokud to chcete přepisovat, můžete použít např. Spring (a Spring Boot ), kde už máte podporu pro webové služby, JSON i přístup k databázím, IPC záleží na implementaci. Nebudete se pak muset věnovat infrastruktuře aplikace a budete se moci soustředit na její jádro. Případně, pokud byste chtěl optimalizovat síťovou vrstvu, doporučuju použít framework Netty , který je postavený nad NIO a odstíní vás od komplikací síťové komunikace.To, že to máte napsané přímo nad standardní knihovnou a nepoužíváte žádný framework ani knihovny, je podle mne největší slabina, protože pak se vysilujete na řešení něčeho, co už dávno před vámi vyřešil někdo jiný (a nejspíš lépe).Pokud si jenom chcete vyzkoušet přepsat to do něčeho jiného a je vám jedno, do čeho, zaměřil bych se na jazyky, které míří tímhle směrem, jak napsal „v“, do výčtu bych přidal třeba ještě Rust. Node.js na to podle mne není vhodný, ten je vhodný pro prototypování nebo izomorfní aplikace, ale není orientován na výkon pod zátěží. V čistém C bych to nepsal – to byste se opět vysiloval nad něčím, co je už dávno vyřešené. A než to řešit nějakým frameworkem v C, spíš bych zvolil jiný jazyk, protože tím získáte podporu nejen ze strany knihovny, ale i ze strany jazyka a překladače.