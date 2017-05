deSynchronizácia obrazu pri scrolovaní

Ja mám Linux rád. Používam ho na serveroch už od 90 rokov. No na desktop s ním mám neustále problémy. Hovorím si, dám tomu čas, skúsim to neskôr. A tak rok čo rok skúšam a stále sa to pasuje so základnými problémami. Už ma to serie. Som perfekcionista, nemôžem za to. :-)Jedným z nich -- a podotýkam že je jedno či tu doma alebo na pracovnom PC je zvláštný defekt, ktorý poznám hlavne z hrania hier pri vypnutej "Vertikálnej synchronizácií" (V-Sync). Skrátka vrchná časť obrazu je už obsahovo mierne niekde inde ako druhá polovica obrazu pri istých podmienkach (rýchlom scroole po web stránke plnej obsahu). Akurát, tunak sa to deje nie vo vertikálnej orientácií ale priečne cez celú obrazovku. Podarilo sa mi spraviť screeny, ktoré prikladám k tomuto príspevku.Prikladám aj screen HW ovládača, ktorý som nainštaloval aby som sa pokusil problém eliminovať -- no márne. Problém stále pretrváva.Veci ako HW urýchlovanie na Firefoxe som už skúšal aj vypnúť/zapnúť ale bez úspechu.Neviete niekto poradiť čo toto spôsobuje a ako na to? Už ma to deptá.