Šli byste pracovat přes agenturu?

V dnesni dobe je to uplne bezne. Drtiva vetsina nabidek bude pres agenturu a u velke spousty z nich to clovek ani nepozna. Podezreleho na tom neni nic. Nektere firmy proste chteji usetrit za vlastni pocetny HR tym a agentury maji v popisu prace mit trh zmapovany a udelat alespon uvodni filtr. Je pravda, ze spoustu head hunteru a agentur si proste nahani pravdepodobnost kontaktovanim lidi kteri jsou profilem uplne mimo, jen proto aby vykazali nejakou cinnost a zvedli si sance na uspech. Otazka je, jak daleko to takto dotahnou.

Z pohledu zamestnance ovsem clovek v podstate nemusi zaregistrovat ze byl dohozen pres agenturu.



Potkal jsem spousty lidi v branzi kteri byli profesionalove a umeli v tom chodit a pak i totalni zoufalce, kteri byli uplne mimo, nicmene takhle je to v kazdem oboru.



S ohledem na tema prispevku musim konstatovat, ze vetsina firem z me zkusenosti vyuziva jak sluzem agentury tak i nabizi odmeny stavajicim zamestnancum za dohozeni cloveka ve visi rekneme prumerneho platu na dane pozici. Pokud to tak firma nedela, je to smis namet k zamysleni se nad firmou samotnou, ale ne nad agenturou.