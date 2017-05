Plat - Junior malware analytik

tak subjektivnevzhledem k tomu, jak obecne to je popsano,2x tydne mit nocni sichtunutnosti drzet pohotovost na drate (coz mimochodem uplne nechapu, jak souvisi s pozici analytika malware juniora)tak je to jednoducheznate svoji cenu, mate na to schopnosti ? funguje to klasicky - urcete si svuj stred, minimum a maximum (financne) a zacnete na maximu s tim, ze jste ochoten slevit na stred, pokud budou nejake ulitby a uvidite jaky bude vyvoj.oni budou licitovat budto hned, nebo jak jim reknete to, ze muzete jit dolu a uvidite co nabidnou. pokud hodne ustrelite mimo smerem dolu, tak vam nabidnou neco, co tam berou jako minimum, ale vy budete spokojen, protoze dostanete vic nez jste chtel. pokud date rovnou minimum (aby vas vzali), strilite se do pozice outsidera (toho ne, chce malo, neveri si, neumi to)... proste zhodnotte kolik potrebujete a drzte se trosku pri zemi.vzhledem k tomu, ze se ptate, tak si myslim (nechci se vas nejak dotknout), ze jste uplne mimo obor, nebo zadne zkusenosti nemate - tak ci tak, pokud se domluvite existuje zkusebni doba, ktera je umoznuje obema stranam skoncit pomer bez udani duvodu. hodne stesti v avastu