router: problémová http komunikace

Zdravím, mám problém s routerem Well, přihlašovací stránku načte v pohodě, odeslání špatných přihlašovacích údajů funguje také OK (načte se stejná přihlašovací stránka, jen dole přibyde hláška o špatných údajích....), ale problém nastane při odeslání správných údajů přihlášení -http (nikoli https!) odpověď přijde uřízlá uprostřed názvu tagu ta_ble, čímž se v browseru nic neukáže, což je asi kB znaků. Nepomáhá reload nebo reset nastavení. Wireharkem jsem traffic nezkoumal, ale podle grafu chromu na tabu network soudím, že spojení zůstane otevřené, jen nic nepříchází... Nemůže to být třeba i nějaký problém s MTU počítače nebo v HTTP protokolu?

Zkoušel jsem IE 11, Chrome, Chromium, vše na 1 PC pouze., takže jsem nidke nepozoroval, že by to fungovalo korektně (že pby přišla celá http odpověd)



Nevíte jak ten router opravit? Nebo aby posílal kompletní odpovědi.