komprimovany adresar

Zdravim



Potrebujem pracovat s asi desiatimi súbormi o velkosti 40GB (spolu 400GB), ktore ale po komprimacii zaberaju cca 200MB. A rad by som vyuzil moj SSD disk na ktorom ale nechcem upravovat particiu EXT4. A ak som to spravne pochopil, tak fusecompress je nutna vlastna particia.



Nasiel som len konstatovania, ze "on the fly compresed" adresar sam o sebe neexistuje. Jedine nejake suborove systemy.



Nejake tipy?



Btw, ked som ten subor skusil nakopcit na disk NTFS s kompresiou, tak data zaberali az tretinu z povodneho objemu. V najhorsom vo VirtualBoxe nainstalujem jednoucelovo Linux s vhodnym FS.