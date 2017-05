4MP 120 fps video zasekne přehrávač, proč na tomhle PC

Prosim poradte, je mi záhadou proč se mi seká video 4Mpx (2.7x1.5 kp) o snímkové frekvenci 60fps přehrávané 2x rychleji (odtud 120fps v nadpisu) v programu Potplayer. Nejprve se začne sekat obraz (přehrává se s výpadky) a pak zamrzne okno s obrazem uplně, ale cpu dál topí, přehrávač jde ovládat v pohodě (zastavit video, dát pauzu).



Co mě překvapuje, děje se to na procesoru Haswell 4600U s HD4400. Ačkoli na starších Ivybridge (taky nějaký ultra 17W) se to přehraje rychle v pořádku (pouze černě problikává asi 1 za sekundu obrazovka, ale žádné záseky.), na jiném ivy bridge 4 jádru naprosto bez problémů. Všude je HW akcelerace. Verze potplayeru se mohou lišit, ale nezkoumal jsem to.



Podivné je ,že procesor v tu dobu spotřebuje 11W a bliká EDP Throttling u grafiky, (z toho spotřeba GT je 7W), tak v nechmarku dá spotřebu 21W ten 15W procesor (grafika 11W)



Kde může být problém? Nastavení potplayeru co se týká chování snímků (ctrl f, akcelerace), nebo Nastavení-Video?