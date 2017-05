Automatizovaná extrakce hodnoty prvku z webové stránky

Dobrý den,

předem se omlouvám pokud je můj dotaz již někde položený, nicméně nejsem kovaný ve webových aplikacích, tak se tedy ptám (tím, že to neznám, tak je i google krátký).

Jen na úvod nejedná se o žádný úkol do práce či školy, prostě to dělám ze zájmu a byl bych rád pokud by mi zde někdo prozradil techniku, jak výsledku dosáhnout, výsledké řešení si už nastuduju sám.



Předmětem mého zájmu jsou zkrátka prvky, které nejspíš Javascript.

Potřeboval bych nějakým způsobem jednotlivé prvky webové stránky extrahovat (ideálně scriptem) do textového souboru.

Například kurzy na tipsportu (rád bych si udělal takovou statiku a hrál si s modelováním a analýzou).



Příklad:

Mám kurz na zápas (výhra domácích - neprohra domácích - remíza - neprohra hostů - výhra hostů), potřeboval bych vytáhnout tyhle jednotlivé hodnoty, uložit je do seznamu a to ideálně pro celý hrací týden.



Rovnou se omlouvám, dělám do elektroniky a webové aplikace mi jsou cizí, takže chápu, že někomu můžu přijít neskutečně stupidní, nicméně bych byl velice vděčný za nějakou věcnou radu.

Děkuji.