dumpe2fs



/home/zajdan# dumpe2fs /media/zajdan/71a518d0-385c-4bb6-8a27-ed07e972219e/dumpe2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)dumpe2fs: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /media/zdenek/71a518d0-385c-4bb6-8a27-ed07e972219e/Z browseru Vivaldi jsem na ten svazek stahoval/ukladal soubor a prave pri tom doslo misto...vypada to, ze to bude s timto souvisetVymazal jsem cache /cookies z Vivaldi, na svazku jeste neco umazal a jiz se to probralo...