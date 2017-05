Grafana a netdata pro dlouhodobé metriky

Ahoj,hraju si s netdata a zkousim to zprovoznit s grafanou pro dlouhodobejsi casove metriky. Takze jsem zkusil do grafany nacpat tohle: https://grafana.com/dashboards/1295 .Podle popisu staci zmenit "yourhostname". Nejak mi to ale nefunguje.Takze, netdata ma backend definovany:prefix = netdatahostname = hostnamedo influxdb pak chodi:netdata.hostname.nejaka.metrika.atdProblem je, jak naimportovat ten dashboard, aby fungovalo pripojeni na datasource. Dotaz v dashboardu je totiz tento:Select blabla from YOURHOSTNAME where host=YOURHOSTNAME filter ...Pokud odstranim "host=YOURHOSTNAME", data se zobrazi. Ale musel bych tento tag odstranit pro kazdou metriku v dashboardu. Zkousel jsem jako YOURHOSTNAME dat netdata.hostname, hostname atd., ale nedari se mi prijit na spravnou syntaxi. Je jedina cesta odstraneni toho tagu "host=YOURHOSTNAME"?Diky.